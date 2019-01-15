РИАМО - 15 янв. В столичном районе Восточное Измайлово на улице Первомайской отремонтируют отдел социальной защиты населения, проект уже согласовала Мосгосэкспертиза, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Одним из приоритетов столичного правительства остается социальная защита москвичей. Важным направлением работы мэр Москвы Сергей Собянин обозначил дальнейшее улучшение и модернизацию качества и доступности предоставления социальных услуг. Так, в ВАО будет отремонтирован отдел социальной защиты населения района Восточное Измайлово», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отдел социальной защиты расположен в нежилых помещениях на первом этаже многоквартирного пятиэтажного дома на Первомайской улице. В рамках проекта запланирована замена навеса и площадок входных групп, демонтаж старых и монтаж новых входных дверных блоков, а также замена наружного витража и металлических решеток на окнах первого этажа.

Кроме того, проектной документацией предполагается внутренняя отделка помещений с последующим расширением санузла для маломобильных групп населения, размещение новых перегородок в четырех помещениях, а в одном из помещений предусматривается демонтаж окна выдачи с последующей закладкой кирпичом.

Также капитальный ремонт предусматривает замену внутренних дверных блоков и витражей во всех помещениях (кроме помещений №№ 12, 31, 37) и оконных блоков в некоторых помещениях.