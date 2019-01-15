РИАМО – 15 янв. Отечественные бизнесмены предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян, сумма налога основана на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе, передает во вторник РИА Новости.

Обращение, подготовленное ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», направлено на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Документ подписан президентом организации Рахманом Янсуковым.

«Бизнесмены отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность». В ассоциации настаивают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов», – отмечается в материале.

Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)», но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития».

По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает одно из ведущих мест в мире в сфере международного туризма. Так, за 2017 год страна приняла более 24 миллионов иностранных гостей, что является девятым показателем в Европе и принесло почти 540 миллиардов рублей бюджету государства.

Вместе с тем в ассоциации отмечают рост числа россиян, отдыхающих за границей, в том числе и из-за несоответствия качества туристических услуг на родине их стоимости.

Предлагаемый размер налога на выезд основан на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе, поясняют предприниматели. Подобная практика используется в Японии, в том или ином виде сборы есть в Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, а также в некоторых островных государствах — Кубе, островах Фиджи и Кука.

«Туристический комплекс России во все времена считался одним из лучших в мире, и сегодня, в условиях глобального противодействия со стороны ряда стран, у всех граждан нашей страны есть возможность переосмыслить отношение к природным красотам нашей родины и отдыху на территории нашего государства», – заключается в материале.