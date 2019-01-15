РИАМО - 15 янв. Порядка 40 тысяч километров путей очищено от снега на Октябрьской железной дороге (ОЖД) с начала января, работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры проводятся на постоянной основе, исходя из погодных условий в регионах, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

«За истекший период января на борьбу с осадками было выведено 63 снегоуборочные и снегоочистительные машины, расчищено почти 40 тысяч километров путей и 14 тысяч стрелочных переводов», – говорится в сообщении.

Кроме того, на участках, где требуется ручной труд уборку снега осуществляли около 3 тысяч железнодорожников. При проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники локомотивов обрабатывались специальной антигололедной смазкой.

С 1 по 14 января 2019 года на территории Октябрьской железной дороги убрано более 1 миллиона кубометров снега.