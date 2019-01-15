РИАМО - 15 янв. В деревне Брехово Солнечногорского района возвели детский сад на 240 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В 2017 году подмосковные власти выделили деньги на строительство муниципального трехэтажного детского сада с бассейном для воспитанников от 2 до 7 лет.

«Ввод в эксплуатацию намечен на конец января текущего года», – отметил министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он дополнил, что детский сад строился за счет бюджетных средств в рамках реализации областной госпрограммы «Образование Подмосковья».

«Заказчиком объекта выступает администрация Солнечногорского района. Застройщиком объекта является ООО «Триумф». В ближайшее время объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию», – подчеркнул Тагиев.

По проекту, детский сад с бассейном в деревне Брехово Кутузовского поселения рассчитан на 240 мест.

«В нем разместятся групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят 12 групповых площадок с теневыми навесами, две спортивные площадки, пешеходные дорожки, выполнят озеленение», – заключается в материале.