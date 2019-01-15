РИАМО - 15 янв. У детей, которых нашли в квартире на 1-й Вольской улице в Москве, не нашли признаков истощения, всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Накануне в ходе планового обхода сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Некрасовка совместно с представителями органов опеки прибыли с проверкой в квартиру, расположенную в одном из домов на 1-й Вольской улице. Дверь в квартиру была заперта, из квартиры доносился детский плач. Совместно с сотрудниками МЧС полицейские вскрыли дверь и обнаружили двух девочек в возрасте 5 и 1,5 лет. Полуторагодовалого ребенка с признаками переохлаждения доставили в медицинское учреждение.

«Врачи скорой, осмотрев двоих детей, приняли решение о госпитализации младшего ребенка с подозрением на пневмонию. В сопровождении специалиста по вопросам опеки и попечительства девочку увезли в больницу. У старшей девочки угрозы здоровью не обнаружили. Со слов врачей, признаков истощения детей нет», — говорится в сообщении.

Матери дома не было, как и двух ее сыновей: шести лет и новорожденного малыша. Мать вернулась в квартиру только после приезда всех служб. Сейчас всех детей госпитализировали для обследования и исключения различных заболеваний в городскую больницу. Затем их временно передадут в один из московских приютов до выяснения всех обстоятельств.

«После того, как дети вернутся, для ежедневного наблюдения за ситуацией в семье за ней закрепят индивидуального специалиста социального сопровождения и психолога. Квартиру также помогут привести в порядок», — добавляется в сообщении.

В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.