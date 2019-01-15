РИАМО - 15 янв. В прошлом году в Московской области трудоустроили более 23 тысяч несовершеннолетних по программе временного трудоустройства, с начала этого года для них увеличена материальная поддержка, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«По программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году было трудоустроено 23 368 подростков», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Организация временного трудоустройства позволяет несовершеннолетним приобщаться к труду, получать профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности, получать определенный материальный доход.

«С начала 2019 года была увеличена материальная поддержка несовершеннолетних в период временного трудоустройства с 1275 рублей до 2250 рублей в месяц», – добавила Фаевская.

Всего по итогам работы за 2018 год в Московской области трудоустроили более 56 тысяч человек, среди которых порядка 20 тысяч безработных. В областную службу занятости населения в минувшем году подано 270,6 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости.