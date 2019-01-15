РИАМО - 15 янв. Специалисты укрепили несущие конструкции здания, временно покрыли кровлю металлическими листами и организовали охрану главного дома городской усадьбы купцов Сушкиных – Кеворкова в Москве, тем самым подготовив его к реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных – А.Б. Кеворкова - это кирпичное здание с подвалом является одним из древнейших сооружений квартала. Точная дата строительства главного дома не установлена, предположительно он был сооружен в конце XVIII – начале XIX века.

«Главный дом усадьбы на Люсиновской улице – очень интересный памятник конца XVIII века. История здания связана с именами представителей купеческих семей Сушкина и Кеворкова, а также с именами московских архитекторов: Васильева и Тропаревского. В настоящий момент правообладатель закончил комплекс противоаварийных работ, которые позволят в дальнейшем приступить к реставрации памятника», - прокомментировал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что рабочие установили специальные стойки под перекрытия, чтобы их усилить, закрыли оконные и дверные проемы временно покрыли кровлю металлическими листами и организовали охрану объекта культурного наследия.

По данным пресс-службы, в конце XVIII века рассматриваемое владение принадлежало московскому купцу Ивану Сундушникову, а к 1809 году перешло к купцу Якову Чиликину. Дом сильно пострадал в пожаре 1812 года. К 1830-м году все владение перешло уже к тульскому купцу Денису Сушкину. Он восстановил сгоревшие постройки и пристроил к главному дому каменное двухэтажное строение. В середине XIX века архитектор Васильев разработал проект перестройки главного дома: его расширили, а уличный и боковой фасады получили новый облик с элементами историзма и неоренессанса.

При новом владельце Агабеке Кеворкове главный дом был отремонтирован. Большую часть 1-го этажа заняла квартира для сдачи внаем, включавшая 6 комнат, кухню, клозет и переднюю. Остальные помещения в доме относились к квартире домовладельца. У дворовых фасадов здания находились металлические зонты на чугунных колоннах. В 1915 году в доме была устроена канализация.

После 1917 года владение Агабека Кеворкова было национализировано. В 1918-1919 годы в бывшем главном доме размещался Замоскворецкий военный комиссариат, который позднее использовался под жилье служащих Наркомвоенмора. В ходе приспособления под поквартирное расселение были произведены перепланировки.

В 1930-е годы квартире №1 проживал комкор Владимир Михайлович Гиттис, также здесь жил комиссар Иван Иванович Хвинько и солист Большого театра Александр Иосифович Батурин.