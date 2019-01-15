РИАМО - 15 янв. Специалисты «Мосгаза» со вторники начали проверять газовое оборудование в жилых домах столицы, сообщается на сайте предприятия.

«В период с 15 по 21 января будет проводиться внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения в городе Москве. Просим вас с пониманием отнестись к необходимым мерам, принимаемым АО «Мосгаз», и предоставить доступ в квартиры специалистам», – говорится в сообщении.

График проведения проверок разместят на официальном сайте предприятия и аккаунтах в социальных сетях.

По всем вопросам, связанным с проведением проверки, гражданам необходимо обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-93. По всем вопросам, касающимся ремонта, эксплуатации, замены газового оборудования, нужно обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-98.

Прием звонков осуществляется специалистами с 8:00 до 23:00.