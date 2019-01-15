РИАМО – 15 янв. Согласно информации Росстата, в России наблюдается снижение уровня бедности, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума озвучила новые цифры от Росстата.

«Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3%, при этом в 2017 году этот показатель составлял 13,8%», – сказала Голикова.

По ее словам, уровень бедности в целом по России составлял 13,3% в 2015–2016 годах.

Как добавила Голикова, власти РФ сохранят имеющееся соотношение по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, а также средних медицинских и социальных работников.

Помимо этого, она уточнила, что произойдет индексация заработной платы для других категорий россиян. Минимальный размер оплаты труда будет соответствовать уровню прожиточного минимума трудоспособного населения страны.

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