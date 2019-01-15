РИАМО - 15 янв. В сельском поселении Успенское Одинцовского района завершили строительство дошкольного образовательного учреждения, ожидается ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение нового детского сада с бассейном по адресу: Успенское, поселок Горки-10, дом 15Б, началось в октябре 2017 года.

«Открытие нового детского сада позволит полностью снять дефицит мест в дошкольных учреждениях в данном поселении», – отметил министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Детский сад в Горках-10 станет первым инфраструктурным объектом в поселке за 30 лет. Согласно проектной документации, детский сад, рассчитанный на 400 мест, предусматривает 14 групп полного дня для детей от 2-х до 6-и лет и одну групповую ячейку на 50 мест кратковременного пребывания детей в возрасте от 6-и до 7-и лет (до 5 часов). Также в трехэтажном здании детсада запланировано размещение бассейна.

Реализация проекта осуществлялась в рамках региональной государственной программы «Образование Подмосковья». Заказчиком является администрация Одинцовского района.