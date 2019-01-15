РИАМО - 15 янв. По прогнозам, в столице в январе выпадет больше месячной нормы осадков, сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 37 сантиметров при норме в 27 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

За первую половину января в столице выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 54% от месячной нормы. Сейчас высота снежного покрова в Москве — 37 сантиметров, это всего на сантиметр ниже максимальной высоты сугробов, зафиксированной этой зимой. Норма высоты снежного покрова на 15 января составляет 27 сантиметров.

«Учитывая имеющиеся прогнозы, можно говорить о том, что январь 2019 года по количеству выпавших осадков и в Москве, и в Санкт-Петербурге превысит норму, и особенно велико это превышение будет в Северной столице», — говорится в сообщении.

Норма осадков в январе в Москве составляет 42 миллиметра.