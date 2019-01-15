РИАМО - 15 янв. Крытый гаражный комплекс планируется построить в столичном районе Москворечье-Сабурово, фасады здания оформят стеновыми панелями красного, белого и серебристого цветов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Гараж будет одноэтажным. Несмотря на скромные объемы и утилитарную функцию, проектировщики смогли найти достаточно эстетичное решение фасадов. В них используется ритмичное чередование разноцветных панелей и остекления. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в ближайшие годы останутся прежними», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Гаражный комплекс будет одноэтажным. Из 30 запроектированных машино-мест два предназначены для маломобильных групп граждан. Также часть общей площади будут занимать бытовые и административные помещения.

Фасады планируется оформить стеновыми панелями красного, белого и серебристого цветов. При этом цоколь будет облицован керамической плиткой графитового цвета. Территорию будущего гаража планируют озеленить, а также обеспечить свободный подъезд к зданию.