РИАМО - 15 янв. Следствие ходатайствует об аресте 59-летнего мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней на юге Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Вечером 12 января дома на юге Москвы мужчина совершил в отношении девочки 2006 года рождения развратные действия. В кратчайшие сроки он был установлен и задержан.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)», – сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.

«Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Расследование уголовного дела продолжается», – заключила собеседник агентства.

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