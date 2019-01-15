РИАМО – 15 янв. Российское правительство согласовало новые меры поддержки семей с детьми, взявших ипотечный займ, сообщает Газета.ru.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Среди них (мер поддержки - ред.) увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка или установление льготной процентной ставки на весь период кредита. Кроме этого, предусматривается предоставление субсидии. Размер выплаты будет рассчитываться из размера ключевой ставки Центробанка», – говорится в сообщении.

Среди прочих мер фигурирует единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую им снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору или договору займа в размере 10% от размера задолженности по ипотечному кредиту.

Голикова подчеркнула, что ее размер не должен превышать 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.