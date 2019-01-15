РИАМО – 15 янв. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал необходимую сумму, которая поможет полностью ликвидировать бедность в России, достичь этого позволит только результат многих действий, а не просто выделение средств из бюджета, сообщает Газета.ru.
По его словам, для этой цели необходимо выделить 800 миллиардов рублей.
«Если полностью бедность побороть, точно раздать каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью», — сказал Топилин.
Он добавил, что достигнуть этого поможет результат многих действий, а не простое выделение средств из бюджета.
Ранее на сайте издания сообщалось, что в России пересмотрят методику расчета прожиточного минимума.
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