РИАМО - 15 янв. Около 10 тысяч проверок кровель на сосульки и наледь провели в Подмосковье за праздничные дни, было обработано 95% обращений жителей по этой проблеме, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Проведено почти 10 тысяч проверок на наледи и сосульки, более 20% жилого фонда было освоено. Не было ни одного случая падения сосулек или наледи на жителей», - сказал Хромушин.

Он отметил, что благодаря порталу «Добродел» число обращений по этой проблеме увеличилось в 1,5 раза, всего за праздники поступило 1085 обращений, 95% из них отработали. Наиболее активно отреагировали службы Домодедова, Истры, Королева, Мытищ, Реутова, Электростали.