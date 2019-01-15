РИАМО - 15 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил биатлонистов сборной России с победой в эстафете на этапе Кубка мира и позвал их приехать в подмосковное Одинцово после всех чемпионатов.

Воробьев опубликовал в своем Instagram видео и фото с лазутинской трассы в Одинцове, где он катался вместе с первым зампредом Мособлдумы, Героем России Ларисой Лазутиной и лыжником, олимпийским чемпионом Александром Легковым.

«Сегодня прошли трассу и вспоминали наших биатлонистов и биатлонисток, занявших накануне первое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Вы большие молодцы, мы вами гордимся, так держать!» — написал Воробьев в своем аккаунте.

Он пожелал спортсменам двигаться только вперед на следующих этапах, легкого хода и точной стрельбы.

«Приезжайте в Одинцово после чемпионатов и готовьтесь к новым победам!» — заключил губернатор.

В немецком Оберхофе 13 января прошла в эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Женская и мужская сборные России одержали победу в эстафетах в один день впервые за много лет.

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