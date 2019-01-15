РИАМО - 15 янв. Подмосковные коммунальщики очистили от снега все территории, по которым во время новогодних каникул поступили жалобы на портал «Добродел», сообщил на заседании регионального правительства во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«По уборке придворных и общественных территорий у нас в праздничные дни работало почти 6,5 тысяч работников и более 1,6 тысячи единиц техники. Круглосуточно действовал режимно-оперативный штаб. Постоянно патрулировали территорию 43 экипажа с инспекторами. У нас поступило 3,3 тысячи жалоб на «Добродел». По всем жалобам просроченных сообщений нет, все отработаны», - сказал Хромушин.

Он отметил, что лучше всех справились с уборкой снега в Мытищах, Королеве, Электрогорске, Шаховской и Протвине.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.