РИАМО - 15 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подмосковным чиновникам системно и цивилизованно внедрять новый экологический стандарт в регионе.

«Новая форма утилизации отходов будет требовать от министерства большой концентрации, также я прошу глав территорий сопровождать все процессы. <…> Мы должны спокойно, цивилизованно, по новому экологическому стандарту, который внедряется в 2019 году, навести порядок с мусором. У меня нет сомнений, что мы уйдем от зловонных свалок, мы уже практически это сделали», – сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.

Он отметил, что в регионе в этом году реализуется большая программа по рекультивации.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.