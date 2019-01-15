РИАМО - 15 янв. В связи с пришедшим в Московский регион снегопадом Московская железная дорога функционирует в усиленном режиме, проводится непрерывная работа по очистке путей, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности перевозок. Проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега», - уточняется в материале.

Задействовано более 100 единиц специальной железнодорожной техники, которая курсирует по специальному графику, не мешая пассажирскому движению.

«МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила на объектах железнодорожного транспорта», - добавляется в материале.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможна метель, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.