РИАМО - 15 янв. Около 90 пунктов приема новогодних елок будут работать в Подмосковье до 31 января, из собранных деревьев сделают две игровые площадки для детских домов, сказал во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы хотим перейти к цивилизованному способу утилизации елок. Мы запускаем акцию «Подари своей елке вторую жизнь». Мы централизованно соберем елки более чем в 90 пунктах. Часть будет использована в качестве щепы при посадке новых елок в акции «Лес Победы», из части на фабрике в Подмосковье мы сделаем две детские площадки, которые подарим детским домам», - отметил Хромушин.

Как уточняется в презентации, площадки будет пересланы детским домам «Непоседы» в Балашихе и «Преображение» в Егорьевске.

Экоакцию будут проводить по 31 января в 19 наиболее крупных городах Подмосковья. Ее проводят при содействии региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и областных региональных операторов.

В рамках акции жителей региона хотят призвать к чистоте и порядку во дворах и на улицах, к рациональному и цивилизованному обращению с крупногабаритными коммунальными отходами. Также подобные мероприятия повышают культурный уровень граждан обращения с отходами.

Адресный перечень пунктов приема елок можно найти на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области mgkh.mosreg.ru и управдомов upravdommo.ru.