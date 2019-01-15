РИАМО - 15 янв. Уборка снега в Подмосковье требует консолидации усилий со стороны профильных служб и властей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Работа дорожных и коммунальных служб Московской области в зимний период в такую снежную зиму требует консолидации усилий на территориях», – сказал Воробьев.

Заседание правительства Подмосковья прошло во вторник в доме правительства Московской области.

Губернатор также отметил, что в ходе заседания правительства проанализирован опыт работы служб в новогодние праздники.

В Московском регионе снегопады разной интенсивности ожидаются в течение всей недели, дневные температуры будут колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса. В зимний период дорожные и коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. Дороги обрабатываются противогололедными материалами и очищаются от снега. Особое внимание уделяется уборке дворов, детских площадок, мест общего пользования.