РИАМО – 15 янв. Сотрудники полиции нашли около 3 граммов наркотических средств у мужчины в Щелкове, злоумышленник находится под стражей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В городе Щелково 14 января улице Беляева при личном досмотре у гражданина 1980 года рождения обнаружено и изъято 2,82 граммов героина.

«В отношении задержанного МУ МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ», – отмечается в сообщении.