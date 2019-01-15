РИАМО - 15 янв. На портал «Добродел» в 2018 году больше всего жалоб поступило на качество работы управляющих компаний, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Наиболее популярные категории проблем, по которым жаловались пользователи в 2018 году, – на первом месте, почти 40%, – это все, что связано с порядком, чистотой во дворах и дворовых территориях. На втором месте – чуть более 20% – все, что связано с обслуживанием многоквартирных домов. По сути, мы видим, что порядка 60% жалоб, которые мы получили за год, связаны с некачественной работой управляющих компаний и муниципальных бюджетных учреждений», – сказал Рымар.

Он отметил, что в настоящее время составлен список муниципалитетов с наименьшим и наибольшим количеством повторов.

«Начинаю приводить рейтинг с больших муниципалитетов, с населением более 200 тысяч. Топ-5 худших, тех, кто допускал больше всего просрочек, – Богородский округ, Раменский район, Мытищи, Химки, Балашиха», – перечислил Рымар.

В ТОП-5 регионов с наименьшим количеством просрочек и повторных сообщений за 2018 год включили Сергиев Посад, Люберцы, Подольск, Королев, Щелковский городской округ, добавил Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.