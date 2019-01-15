РИАМО - 15 янв. Около 11 тысяч человек воспользовались компенсационными автобусами, запущенными в Москве в связи с временным закрытием трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской».

«Мы старались максимально быстро устранить кратковременный выброс грунта и воды. На сегодняшнюю минуту все устранено. Уже прошло два поезда без пассажиров и движение с пассажирами уже открыто. Компенсационные автобусы перевезли в общей сложности около 11 тысяч пассажиров. Они будут работать еще примерно час, несмотря на то, что метро уже открыто», - сказал Ликсутов.

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что все системы безопасности подземки работают в штатном режиме.

«На сегодняшний момент никаких серьезных повреждений инфраструктуры московского метро нет. Все системы безопасности метро работают штатно. Все проверено. В 10:15 метро открыто в штатном режиме», - сказал Козловский.