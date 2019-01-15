РИАМО - 15 янв. В течение 2018 года к порталу «Добродел» присоединились более 300 тысяч новых пользователей, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«За 2018 год на портале «Добродел» зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, это на 26% больше, чем за 2017 год», - сказал Рымар.

Он подчеркнул, что количество зарегистрированных пользователей составляет более 800 тысяч, 114 тысяч человек установили мобильное приложение.

«За год через портал «Добродел» пользователи сообщили почти о 920 тысячах проблем, это на 52% больше, чем за 2017 год. Исполнителями было дано более 960 тысяч ответов, из них 40% жители отметили, как успешное решение проблемы, а 30% - требуют повторного рассмотрения и вернули в работу. Этот показатель достаточно важный», - отметил Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.