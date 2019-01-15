РИАМО - 15 янв. Рекордное число пользователей зарегистрировались на портале «Добродел» за новогодние праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы традиционно будем начинать заседание с анализа «Добродела», это индикатор проблем. Приятно констатировать, что за прошедшие новогодние праздники порядка 15 тысяч. В начале 2019 года у нас всплеск, надеюсь, что это обусловлено качественной работой», – сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что традиционно еженедельно к приложению подключаются по 4–5 тысяч человек.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством.