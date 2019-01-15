РИАМО - 15 янв. В цехе экстракционной фосфорной кислоты №3 АО «Воскресенские минеральные удобрения» произвели замену вакуумных насосов, новое оснащение было приобретено и установлено с учетом требований и особенностей производства фосфорной кислоты, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Новое оборудование швейцарской компании Sulzer пришло на смену выработавшему свой срок эксплуатации. Они установлены на вакуум-выпарных установках (ВВУ-1,2,3,4) для создания разряжения внутри ВВУ, которое определяется техническим регламентом», — говорится в сообщении.

Оборудование производства швейцарской компании Sulzer занимает ведущее место в мире по своим эксплуатационным показателям и надежности. Начиная с 2012 года, насосный парк Воскресенского химкомбината был пополнен продукцией этой фирмы.

«Цех ЭФК №3 является лидером среди других подразделений предприятия по количеству насосного оборудования, задействованного в технологическом процессе: на позиции цеха находится свыше 80 насосов. От их исправного состояния во многом зависит работа всего производственного подразделения», — добавляется в сообщении.

Новое оснащение приобрели и установили с учетом требований и особенностей производства фосфорной кислоты. Установленные насосы позволят эффективно использовать производственные мощности, будут способствовать увеличению производительности цеха, минимизируют внеплановые простои.

«Все мероприятия по замене выработанного оборудования проводятся в рамках проекта по увеличению производства фосфорной кислоты. Ранее в технологическую цепочку были включены дополнительные фильтр-прессы и вакуум-выпарная установка», — отметил главный инженер АО «Воскресенские минеральные удобрения» Иван Кисляк.

Он добавил, что своевременная замена изношенного оборудования позволит в первую очередь поддерживать заданный уровень производства кислоты с последующим выходом на 180 тысяч тонн фосфорной и 50 тысяч осветленной фосфорной кислоты.