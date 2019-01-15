РИАМО - 15 янв. Компенсационные автобусы, запущенные в Москве из-за временного закрытия трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро, будут работать до 11:30, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Бесплатные автобусы КМ от метро «Селигерская» до метро «Петровско-Разумовская» продолжат свою работу до 11:30», - говорится в сообщении.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово». Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской».

На данный момент движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров.