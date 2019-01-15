РИАМО - 15 янв. Мэр Москвы поблагодарил работников метро за ликвидацию подтопления на участке Люблинско-Дмитровской линии, которые они устранили за 6 часов.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

«Спасибо работникам мосметро. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно», – написал Собянин в Twitter.