РИАМО - 15 янв. Движение поездов на Филевской линии московского метро восстановили после технического сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» по техническим причинам не было движения поездов.

«Движение между «Кунцевской» и «Багратионовской» Филевской линии восстановлено. Приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении.