РИАМО - 15 янв. Московский метрополитен выдаст справки пассажирам, которые опоздали на работу из-за временного закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии по причине поступления воды в тоннели, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метро Москвы.

«При отсутствии движения поездов на линиях метрополитена пассажирам может быть предоставлена устная информация или письменное подтверждение об имевшем место случае», – сказал собеседник агентства.

По его словам, если пассажир по причине нарушения графика движения поездов в метро опоздал на другие виды транспорта и имеет претензии к метрополитену, то он имеет право подать через экспедицию заявление на имя начальника столичной подземки о возмещении материального ущерба с приложением подтверждающих документов.

«Устная информация о нарушении графика движения поездов на линиях метрополитена предоставляется пассажирам круглосуточно при обращении в справочное бюро метрополитена по телефонам: 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25 или на колонну экстренного вызова через оператора ситуационного центра», – добавил собеседник агентства.

Подробный порядок выдачи справок также указан на сайте Московского метрополитена.

Во вторник утром станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

Для пассажиров были запущены бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской».