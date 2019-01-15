РИАМО - 15 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям в Подмосковье провести тщательную подготовку купелей для крещенских купаний.

«Должен анонсировать добрый праздник - Крещение, которое пройдет 18-19 января. Мы традиционно готовим купели, 222 крещенские купели будут задействованы. Очень надеюсь, что мы доходчиво объясним жителям, где и как все будет происходить», - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.

Губернатор отметил, что особая нагрузка в этот праздник ложится на правоохранительный блок.

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.

К 18 января на территории Подмосковья оборудуют 222 места, где жители и гости региона смогут принять участие в традиционных крещенских купаниях. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах.