РИАМО – 15 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил политическому блоку представить обновленные требования рейтинга-50.

«Традиционно мы работаем в рамках обновленного рейтинга-50. Он для нас важен. Ильдар Нуруллович (Габдрахманов - ред.), прошу вас в ближайшее время вынести на правительство, желательно на следующий вторник рейтинг-50. Какие показатели войдут, какие будут является приоритетными», – сказал Воробьев на заседании правительства.

Он отметил, что региональные и муниципальные чиновники должны четко понимать требования и приступить к их реализации.

В рамках рейтинга-50 оценивают эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, входящих в пять приоритетных направлений: «Предпринимательская деятельность»; «Государственные и муниципальные услуги»; «Эффективное управление»; «Качество жизни»; «Сельское хозяйство».

Данные показатели ежегодно уточняются с учетом приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и в обращении губернатора Московской области к жителям.