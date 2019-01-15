РИАМО - 15 янв. Движение восстановили на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро после утреннего сбоя, когда произошло подтопление, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено», - уточняется в материале.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходили только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

Для пассажиров были запущены бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской».