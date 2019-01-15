РИАМО – 15 янв. Пассажиров просят пользоваться Арбатско-Покровской линией метро после сбоя на «голубой» ветке, движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» восстановят в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение на Филевской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» скоро будет восстановлено», – говорится в сообщении.

Пассажиров просят пересесть на Арбатско-Покровскую линию, подчеркивается в материале.