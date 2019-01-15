РИАМО - 15 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверяют состояние и содержание мест, предназначенных для купания на Крещение, по предписаниям инспекторов очищено от наледи 14 гостевых площадок для парковки автотранспорта возле иорданей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Кроме того, приведены в надлежащее состояние 26 путей, ведущих непосредственно к купелям.

«Всего на территории Московской области планируется обустроить 222 крещенские купели. В частности, 63 купели готовят при храмах, церквях и у святых источников, 76 мест – на прудах, 83 места – на открытых водоемах», – отмечается в сообщении.

Так, например, в городском округе Озеры организованы купели на пяти святых источниках в селах Горы, Белые Колодези, Комарево, Сосновка, Сенницы-2.

«Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние подъездных путей, подходы и территорию вокруг подготовленных купелей. Состояние прилегающих территорий в надлежащем состоянии», – добавляется в материале.

На территории Зарайска желающих совершить православный ритуал примут две купели: «Белый колодец» непосредственно в городе, а также в деревне Кувшиново.

«В Серебряных Прудах будут задействованы купели в селе Петрово и в деревне Пурловка. Должным образом организованы шесть мест для крещенского погружения в Чехове», – перечисляется в сообщении.

Наибольшее количество мест для погружения в воду и совершения православного обряда – по 10 купелей – расположено в городском округе Клин и Щелковском районе.

«В Раменском районе организовано девять мест для окунания, в Воскресенске и Коломне по четыре купели. В Подольске, Фрязино, Лосино-Петровском, Звездном городке, Ступино, Электрогорске, Жуковском, Бронницах в этом году открыты по одной иордани», – дополняется в материале.

Традиционно одним из главных мест притяжения православных моржей в этот день станет старинная часовня-купель на святом источнике в Христорождественском храме в селе Ильинское Дмитровского округа, где ежегодно купаются в праздники свыше 1 тысячи человек.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелями освящения воды и искупаться в проруби.