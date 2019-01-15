РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 янв. В селе Петрово-Дальнее Красногорска в рамках фестиваля «Зимние святки» проведут концерт, мастер-классы по хореографии и пению, мероприятия пройдут с 16 по 19 января во Дворце культуры «Луч», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета

«С 16 по 19 января ДК «Луч» приглашает всех гостей и жителей округа на фольклорный фестиваль «Зимние святки». Согласно программе, 16 января с 10:45 до 12:15 пройдут мастер-классы по зимним святочным песням, а 17 января с 14:00 до 17:00 – мастер-классы по народной хореографии», – говорится в сообщении.

Мастер-классы будут проводить творческие коллективы клуба «Крапива», «Антоновские вечерки», «Яблоня», «Слобода», «Театр на трех стульях».

19 января в 14:00 начнется гала-концерт участников фестиваля. Вход на все мероприятия свободный.