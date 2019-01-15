РИАМО - 15 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 января выступит перед жителями региона с традиционным обращением, в ходе которого отчитается о проделанной работе и озвучит задачи на будущее.

«Отчет перед жителями пройдет 29 января, традиционно мы отчитаемся по работе в 2018 году, да и за пять лет подведем итоги. Также будут поставлены в рамках указов президента, вызовов Подмосковья задачи, которые необходимо выполнять», - сказал Воробьев.

Он отметил, что региону необходимо консолидировать усилия для достижения высокого результата.

«Рассчитываю, что 2019 год пройдет так же результативно», - заключил Воробьев.