РИАМО - 15 янв. В Мещанский суд Москвы поступили иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец просит взыскать с каждого по 50 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«В суд поступили иски к Дудю и Ивлевой на общую сумму 100 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

По данным ряда СМИ, истцом выступил А.А. Бестаев, он просит с каждого взыскать по 50 миллионов рублей. Истец также требует опровержения информации, прозвучавшей в интервью с Ивлеевой, которое вышло в конце августа 2018 года на YouTube-канале Юрия Дудя. Недовольство Бестаева вызвали слова телеведущей, когда она отвечала на вопрос: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?».

Юрий Дудь – российский журналист и ведущий авторского шоу на канале «вДудь», на котором он берет интервью у политиков, спортсменов, музыкантов, актеров, режиссеров и других знаменитых людей. Анастасия Ивлеева – российская телеведущая и видеоблогер.