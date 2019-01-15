РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Подольска, Ленинского района и Мытищ задержали участников группы, подозреваемых в совершении серии мошенничеств с пенсионерами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их сын или внук задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. За непривлечение к уголовной ответственности правонарушители требовали денежное вознаграждение. Для убеждения пенсионеров мошенники использовали незаконно полученные персональные данные граждан, а также сведения об их заболеваниях и роде занятий. После получения денег они скрывались», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 36 до 48 лет, двое из которых ранее неоднократно судимы. В ходе обысков по местам жительства правонарушителей оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны и сим-карты, используемые при совершении преступлений.

«Установлена причастность участников группы к совершению семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территориях городских округов Долгопрудный и Подольск, а также Ленинского района. Общий материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к аналогичным противоправным действиям.