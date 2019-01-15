РИАМО – 15 янв. Движение ограничили на Филевской линии московского метро между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Филевской линии (4) между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской».

«Ориентировочное время восстановления движения – 30 минут», – добавляется в сообщении.