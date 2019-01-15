РИАМО - 15 янв. Сотрудники полиции дежурят около закрытых станций Люблинско-Дмитровской линии московского метро, а также у временно конечной станции «Петровско-Разумовская», передает во вторник корреспондент РИАМО.

У станции «Окружная» находится много сотрудников и автомобилей аварийных служб, а также полицейские и дорожные патрули ЦОДД. Работники станции около входа в подземку объясняют подходящим пассажирам, что им следует воспользоваться компенсационными автобусами. На автобусных остановках также присутствуют работники метро, которые помогают пассажирам сориентироваться.

На улице около станции «Петровско-Разумовская» также много полицейских и сотрудников подземки. На самой станции каждую минуту звучат объявления о сбое на «салатовой» линии.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской». Автобусы едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции метро «Верхние Лихоборы».

У временно закрытых станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро – они ориентируют людей на месте и подсказывают, как лучше проехать.