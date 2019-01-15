РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Налоговые инспекторы Красногорска 16 января проведут информационную акцию в торговом центре «Солнечный рай», горожане смогут узнать о наличии задолженности по имущественным налогам и получить квитанцию для их оплаты, говорится в сообщении пресс-службы ИФНС России по Красногорску.

«ИФНС России по Красногорску сообщает, что 16 января с 10:00 до 12:00 в ТЦ «Солнечный рай» сотрудники инспекции проведут выездную акцию «В новый год – без налоговых долгов». Налогоплательщики смогут узнать в оперативном режиме об имеющейся задолженности по уплате имущественных налогов и получить квитанцию на уплату», – говорится в сообщении.

Всем обратившимся налогоплательщикам инспекторы расскажут о преимуществах использования интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и помогут написать заявление на открытие доступа в личный кабинет.