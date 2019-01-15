РИАМО - 15 янв. В Москве с начала января выпало около 25–26 миллиметров осадков, что составляет порядка 60% от месячной нормы осадков в январе, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В целом по количеству осадков идем практически в норме. По высоте снега идем с опережением – в 1,5 раза больше высота снега», – сказал Цыганков.

Он уточнил, что с начала января в Москве выпало около 25–26 миллиметров осадков. За последние сутки в столице выпало 3 миллиметра осадков.

Норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможна метель, температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормального. К концу этой недели атмосферное давление может составить 744 миллиметра ртутного столба.