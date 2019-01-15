РИАМО - 15 янв. Подтопление участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро, согласно предварительной версии, произошло в результате работ по строительству второго вестибюля станции «Окружная», сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы АО «Мосметрострой».

«Кратковременный выброс воды произошел в правом тоннеле на перегоне между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии. По предварительной версии, выбило пробку тюбинга вблизи служебной платформы в результате бурения наклонного хода при возведении второго вестибюля станции метро «Окружная». Через образовавшееся отверстие поступила вода и вылилась на пути», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время течь ликвидирована, ведутся работы по очистке пути и ремонту тюбинга. Инфраструктуре метрополитена ничто не угрожает.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской». Автобусы едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции метро «Верхние Лихоборы».

У временно закрытых станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро – они ориентируют людей на месте и подсказывают, как лучше проехать.