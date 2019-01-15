РИАМО - 15 янв. Сотрудники Центра организации дорожного движения столичного правительства в ручном режиме управляют светофорами на севере города, где после ЧП на «салатовой» ветке метро возникли пробки на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

На данный момент движение затруднено по направлению в центр на Дмитровском шоссе, Дмитровском проезде и проезде Яблочкова.

«Дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени перенастраивает работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивает фазы для загруженных направлений на севере Москвы», - говорится в сообщении.

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на линии ходят только между «Петровско-Разумовской» и станцией «Зябликово».

Для пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусы от станции метро «Селигерская» до «Петровско-Разумовской». Автобусы едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у станции метро «Верхние Лихоборы».

У временно закрытых станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро – они ориентируют людей на месте и подсказывают, как лучше проехать.