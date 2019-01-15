РИАМО - 15 янв. В День студента в Москве на Останкинской телебашне проведут бесплатные экскурсии для студентов очных отделений, планируется провести свыше 100 мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Татьянин день, 25 января, Останкинская телевизионная башня приглашает всех студентов очных отделений на бесплатные экскурсии. В общей сложности их планируется провести больше 100. Экскурсионные группы будут формироваться в течение дня – с 10:00 до 21:00. Принять участие в экскурсиях смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений», – говорится в сообщении.

С высоты птичьего полета участники увидят Московский Кремль, храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ имени Ломоносова, деловой центр «Москва-Сити» и другие знаковые места города, а также узнают интересные факты о них. Знакомить с самым высоким сооружением Европы экскурсоводы будут на русском и английском языках.

«В День российского студенчества гиды проведут студентов на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на исторический центр города, а также пригласят посетить мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть даже робота-метеоролога. Главное – не забыть студенческий билет и паспорт», – заявил представитель отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Длительность одной экскурсии составит 20 минут. В одной группе может быть до 20 студентов. Для участия в бесплатной экскурсии необходимо приобрести входной билет. На его покупку для студентов-очников постоянно действуют специальные скидки.

«Кроме обзорных экскурсий с гидом, студентов в Татьянин день ожидают и другие сюрпризы. Так, в концертном зале «Останкино» пройдет вечер английского языка. Главный гость мероприятия – известный российский полиглот Дмитрий Петров. В программе – живое общение с опытными лингвистами, просмотр и обсуждение зарубежных кинофильмов, мастер-класс по актерскому мастерству и многое другое. Мероприятие будет проходить с 18:00 до 22:00», – подчеркивается в материале.

Для студентов участие бесплатное. На входе нужно будет только предъявить билет на смотровую площадку. В будущем подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.