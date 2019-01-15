РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Жители городского округа Люберцы подали более 930 обращений на портал «Добродел» за прошедшую неделю, чаще всего горожане жаловались на сосульки на кровле, сообщается на интернет-портале.

«С 5 по 11 января через портал «Добродел» были поданы 937 жалоб от жителей городского округа Люберцы. Самой популярной темой стало наличие сосулек и наледи на кровле – 120 жалоб», – говорится в сообщении.

Кроме того, на портал поступило 92 обращения по поводу нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, тротуара, площади. Сорок две жалобы подали на нарушение правил уборки и вывоза загрязненного снега и наледи на газоне. Сорок жителей отметили нарушение графика вывоза бытовых отходов, в том числе с контейнерных площадок. Также 38 человек подали обращения о необходимости очистить дороги от снега и наледи.

Пользователи портала подтвердили вынесение решения по 168 жалобам. На данный момент по заявлениям 19 граждан решена проблема очистки дорог от снега и наледи. Еще по 19 обращениям очистили от наледи внутридворовые проезды, по семи – тротуары. Еще по семи жалобам вывезли мусор.