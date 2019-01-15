РИАМО - 15 янв. Более 125 тысяч человек посетили первый в России флагманский офис «Мои документы» в центре Москвы с момента его открытия, в нем можно получить свыше 180 услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый в России флагманский офис «Мои документы», который открылся ровно год назад в ЦАО, посетили более 125 тысяч жителей», – говорится в сообщении.

В офисе можно получить свыше 180 услуг и воспользоваться дополнительными сервисами, например посетить кабинет здоровья или отделение банка.

Кроме того, в центре можно зарегистрировать автомобиль – для этого открыта предварительная онлайн-запись на mos.ru и gosuslugi.ru. В течение года в первом флагманском офисе совершили более 33 тысяч таких регистрационных действий.

Также в офис можно обратиться для подачи документов на регистрацию юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. С момента открытия флагмана зафиксировано около 1 тысячи обращений этой услуге.

«В июне в Москве открылся второй флагманский офис «Мои документы». Он расположился в ЮЗАО, на третьем этаже торгового центра «Спектр». В двух минутах ходьбы – станция метро «Теплый Стан». Во флагманах доступны дополнительные полезные сервисы: «Мое здоровье», «Мое фото», «Мой нотариус», «Мое искусство», «Мои путешествия», «Мой банк» и «Мое кафе», – отмечается в материале.

Наибольшей популярностью среди дополнительных сервисов в офисе, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», пользуется «Мое фото». За год работы фотоателье посетили свыше 6,3 тысячи человек. К специалистам кабинета «Мое здоровье» обратились более 4,5 тысяч человек, а более 3 тысяч получили консультации нотариуса.

Помимо того, 18 декабря на ВДНХ в историческом павильоне №71 «РСФСР» рядом с фонтаном «Дружба народов» открылся Дворец государственных услуг. Здесь можно получить свыше 180 услуг, которые доступны во всех центрах, а также оформить право собственности на недвижимость в любом регионе России. Ранее это было доступно только для объектов, которые расположены на территории Москвы. С момента открытия Дворца за этой услугой обратились уже порядка 500 раз.

Всего в Москве работают 130 центров «Мои документы». Они работают без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.